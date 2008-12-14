Експерт пропонує лікувати інтернет-залежність як окрему хворобу

Як заявив психолог Йорґ Петрі на конференції в Гамбурґу, надмірна відданість онлайн-іграм чи участі в «чатах» може призвести до тривалих негативних наслідків щодо соціального, розумового і емоційного розвитку дитини чи підлітка.

Щоправда, за словами фахівця, така залежність часто виявляється лише тимчасовою проблемою під час статевого дозрівання.

Радіо Свобода