Експерт пропонує лікувати інтернет-залежність як окрему хворобу

16:39, 14 грудня 2008
Суспільство
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"Може призвести до негативних наслідків"

Як заявив психолог Йорґ Петрі на конференції в Гамбурґу, надмірна відданість онлайн-іграм чи участі в «чатах» може призвести до тривалих негативних наслідків щодо соціального, розумового і емоційного розвитку дитини чи підлітка.

Щоправда, за словами фахівця, така залежність часто виявляється лише тимчасовою проблемою під час статевого дозрівання.

Радіо Свобода

 

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