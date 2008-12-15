Знімки останньої фотосесії Мерилін Монро підуть з молотка (фото)
00:05, 15 грудня 2008Суспільство
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У "Крістіс" потирають руки
Знімки з останньої фотосесії Мерилін Монро, яка відбулася в 1962 році, будуть продані на аукціоні в Нью-Йорку.
За словами представників аукціону, ці сто фотографій – найбільша збірка знімків Монро, яка коли-небудь йшла з молотка. В аукціонному домі "Крістіс" не сумніваються, що лоти знайдуть покупців, незважаючи на фінансову кризу.
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