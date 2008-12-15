Україна депортувала «Суліко»

З аеропорту «Бориспіль» рейсовим літаком до Грузії працівники Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України депортували громадянина цієї країни Заза Джумберовича ШАРИКАДЗЕ, відомого у кримінальних колах на прізвисько «Суліко».

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, його було затримано напередодні у Сумах в результаті спецоперації працівників ГУБОЗ МВС, УБОЗ в Сумській області та російських правоохоронців. Зарічний районний суд міста Суми ухвалив рішення про видворення «Суліко» з території України до Грузії із забороною в’їзду на терміном на 5 років.

За даними оперативників, уродженець Сухумі прибув в Україну для перерозподілу сфер кримінального впливу.

За інформацією російських правоохоронців, «Суліко» є племінником свого часу впливового "злодія в законі" Омарова ШАРІКАДЗЕ (Омара Тбіліського), що помер в Москві в 2003 році. "Суліко" був "коронований" в Москві в 1997 році при активному сприянні його дядька і братів МІКЕЛАДЗЕ - Мамуки і Джемо, також "злодіїв в законі", що успадкували "злодійську" корону від свого батька Джемала Мікеладзе на прізвисько "Арсен" .

У Москві «Суліко» контролював діяльність грузинських злочинних угруповань, які займалася крадіжками автомобілів, - так звані «крадії-барсеточники», а також очолював злочинну групу, що спеціалізувалася на розбійних нападах та пограбуваннях. В 2003 та 2007 роках «Суліко» затримували працівники спецпідрозділу БОЗ РФ за причетність до незаконного обігу важких наркотиків.