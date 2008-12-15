Долар в обмінниках вже по 8,00

Пункти обміну валют у центрі Києва купують долар США в середньому по 7,75 грн., продають – за 8,00 грн.

Середній курс долара в комерційних банках Києва досяг 7,70/7,95 грн., євро – 10,00/10,50 грн.

Згідно з інформацією, розміщеною на офіційних сайтах комерційних банків, на сьогодні встановлено наступні курси гривні до долара:

«ПриватБанк»: долар США – 7,60/7,90 грн., євро – 10,00/10,55 грн.;

«Укрсоцбанк»: долар США – 7,75/7,95 грн., євро – 10,00/10,30 грн.;

«Укргазбанк»: долар США – 7,70/7,95 грн., євро – 10,15/10,60 грн.;

«Родовід Банк»: долар США – 7,60/7,99 грн., євро – 10,10/10,90 грн.;

«Ощадбанк»: долар США – 7,70/7,95 грн., євро – 10,00/10,60 грн.;

«Укрексімбанк»: долар США – 7,65/7,85 грн., євро – 10,20/10,40 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні: 1 долар США - 7,4731 грн., 1 євро - 9,969115 грн.

Довідка УНІАН. Із 2 грудня 2008 р. Нацбанк постановою №408 скасував обмеження на готівковому валютному ринку.

Обмеження на валютному ринку у вигляді граничного відхилення курсу купівлі-продажу готівкової валюти від офіційного курсу НБУ на рівні 1,5% і обмеження маржі на рівні 3% були введені Національним банком постановою №319 у листопаді та жовтні ц.р., відповідно.