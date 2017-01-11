20 січня у Брюсселі відкриються Дні українського кіно, на яких буде представлено 5 фільмів

Як повідомили УНІАН у Державному агентстві України з питань кіно, захід розпочнеться з показу німої стрічки Олександра Довженка «Земля» у супроводі живої музики від знаменитого українського етно-хаос гурту «ДахаБраха».

Окрім цього, у Брюсселі буде представлено чотири нових фільми з України, відзначених міжнародними нагородами.

Концепція Днів українського кіно 2017 – дослідження кордонів. Фільми розповідають про кордони між націями, які пролягають не лише у просторі, але й у площині цінностей. Зокрема «Українські шерифи» Романа Бондарчука та «Маріуполіс» Мантаса Кведаравічюса – документальні стрічки, зняті в областях України, що нині живуть під тиском російського агресора і переосмислюють свою ідентичність. «Українські шерифи» здобули Спеціальний приз журі на IDFA і цього року були висунуті на «Оскар» від України, а прем’єра «Маріуполісу» відбулася у рамках програми Panorama Documente на Берлінале.

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Фільм Тараса Ткаченка «Гніздо горлиці» розповідає про історію української заробітчанки Фільм здобув Приз екуменічного журі міжнародного кінофестивалю у Мангеймі-Гайдельберзі, а виконавиця головної ролі – особисту нагороду на цьому ж кінофестивалі. Стрічка також здобула головний приз Одеського міжнародного кінофестивалю за найкращий український фільм.

Режисер Віталій Манський у картині «Рідні» розповідає про власну сім’ю, яка опинилася розділеною після вторгнення Росії у Крим та Донбас. Світова прем’єра «Рідних» відбулася на кінофестивалі у Карлових Варах, стрічка представляла Україну в офіційній програмі Міжнародного кінофестивалю в Торонто, а також змагалася в основному конкурсі фестивалю DOK Leipzig.

Покази відбуваються у Центрі образотворчих мистецтв BOZAR, найбільшій культурній інституції Бельгії.