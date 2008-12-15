У Маріуполі грабіжник убив дівчину за мобілку

У Маріуполі Донецької області затримано грабіжника-рецидивіста, який убив ножем дівчину, яка не віддавала свій мобільний телефон.

Як повідомили УНІАН у відділі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області, у чергову частину Жовтневого райвідділу міліції Маріуполя надійшов телефонний дзвінок з лікарні швидкої допомоги про те, що на газоні на вулиці Артема лежить труп дівчини з ножовими пораненнями. Експерт, який виїхав на місце події у складі слідчо-оперативної групи, встановив, що причиною смерті виявилася гостра крововтрата.

Встановити особу підозрюваного допомогли свідки, які бачили чоловіка, що втікав. Через кілька годин його затримали оперативники. Підозрюваним у здійсненні злочину виявився 35-річний раніше судимий за грабіж і хуліганство місцевий житель, який живе недалеко від місця злочину.

Увечері він прямував до своєї співмешканки і по дорозі побачив дівчину, яка говорила по телефону. Підбігши до неї, грабіжник спробував вирвати телефон, але дівчина чинила опір. Між ними почалася боротьба, під час якої нападник ножем двічі ударив жертву в груди. Злякавшись такої розв`язки, злочинець кинув телефон з ножем і втік.

За цим фактом порушено кримінальну справу за ст.115 КК України – «умисне вбивство». Триває слідство.