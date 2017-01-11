ООН: необхідно знижувати залежність постраждалих на Донбасі українців від гуманітарної допомоги

Про це заявив директор Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні Янтомас Хіемстра, повідомляє Центр новин ООН.

Представник ООН нагадав, що для надання допомоги місцевому населенню ПРООН створила відділення на сході України. У рамках реалізації інноваційних проектів ПРООН, наприклад, підтримує зусилля з відновлення пошкоджених систем подачі води, забезпечує населення будівельними матеріалами, допомагає відновлювати сільське господарство.

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«Хочу внести ясність і підкреслити, що ми не вважаємо, що сьогодні діяльність у сфері розвитку важливіша, ніж гуманітарна діяльність, і навпаки. Ми - за одночасні зусилля на двох напрямках», - сказав представник ООН.

В якості прикладу він розповів, що гуманітарні установи ООН постачають постраждалим продукти харчування, які можна закуповувати у місцевих фермерів і місцевих бізнесменів, що сприятиме зростанню доходів місцевого населення і створенню робочих місць. Сьогодні ООН все більш активно використовує програми забезпечення постраждалих людей готівковими коштами «в обмін на працю».

Мешканцям тимчасових притулків як допомогу видають будівельні матеріали для спорудження або відновлення свого власного житла.

«Такий підхід допоможе знизити залежність населення від допомоги ... Саме цей підхід ПРООН бере на озброєння на Донбасі. У рамках нашої програми із зайнятості менш ніж за рік нам вдалося створити 950 нових робочих місць», - заявив Хіемстра.

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Він розповів про відновлення заводу з виробництва метизів, який було свого часу закрито через бойові дій. Це сталося за сприяння ПРООН та фінансової підтримки Японії. Зараз завод забезпечує робочими місцями як місцевих жителів, так і переміщених осіб, а також поставляє на ринок вкрай необхідні будівельні матеріали.

Також Хіемстра заявив, що плани ПРООН в Україні не обмежуються найближчим майбутнім, і закликав донорів з усього світу підтримати ці зусилля.