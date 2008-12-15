На міжбанку долар перевищив 8 гривень - новий рекорд

У понеділок, 15 грудня, на українському міжбанківському валютному ринку ціни на американську валюту вкотре поновили історичний максимум. Нацбанк на ринок не виходив.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», сьогодні на міжбанку торги з долара США відкрилися котируваннями 7,8250/7,9150, на 11.00 ціни зросли - 7,9100/7,9850. На закриття цінові рівні досягли нового максимуму - 8,2500/8,3300.

Рублевий ринок відкрився на рівнях 0,2750/0,2835, а на 11.00 ціни піднялися до 0,2780/0,2860. На закриття торгів ціни встановилися на рівні 0,2865/0,2950. У Росії курс долар-рубль підвищився, а фіксинг СЕЛТ за наслідками торгів склав 27,8130(+0,0627).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,3430/32, а на 16.00 зросли до 1,3565/67. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,5050/10,6355, на 11.00 ціни пішли вгору до 10,6380/10,7490. На закриття торгової сесії цінові показники з EUR/UAH досягли нового рекордного рівня в 11,1870/11,3055.