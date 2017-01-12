У кримському "Українському культурному центрі" заявили про затримання їхнього активіста ФСБ

Про це на своїй сторінці в Facеbook повідомив засновник УКЦ Леонід Кузьмін.

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«Сьогодні вранці ФСБ затримала активіста УКЦ Андрія Виноградова», - пише Кузьмін.

Відзначимо, "Український культурний центр" створили у Криму в 2015 році. Його метою проголосили відродження на півострові української мови і культури.