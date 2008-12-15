Економіка Росії ще не ввійшла до стадії рецесії, заявив віце-прем`єр, міністр фінансів РФ Олексій Кудрін на брифінгу у понеділок

"У Росії ще немає рецесії", - сказав він у відповідь на прохання прокоментувати слова заступника голови Мінекономрозвитку Андрія Клепача щодо рецесії, яка почалася в Росії.

"У рамках того прогнозу, який ми зараз готуємо, по ньому ми завершуємо роботу, ми вже, щоб пом`якшити проходження найбільш складного для світової економіки наступного року, вжили додаткових заходів системного і великомасштабного характеру, щоб уникнути найбільш складних наслідків для російської економіки", - сказав Кудрін.

Він зазначив, що до таких заходів належать і зниження податків, і зокрема, державної кредитної підтримки, капіталізація як підприємств, так і фінансових інституцій.

РІА “Новости”