Економіка Росії ще не ввійшла до стадії рецесії
22:13, 15 грудня 2008Суспільство
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Подробиці від міністра фінансів
|Олексій КУДРІН
"У Росії ще немає рецесії", - сказав він у відповідь на прохання прокоментувати слова заступника голови Мінекономрозвитку Андрія Клепача щодо рецесії, яка почалася в Росії.
"У рамках того прогнозу, який ми зараз готуємо, по ньому ми завершуємо роботу, ми вже, щоб пом`якшити проходження найбільш складного для світової економіки наступного року, вжили додаткових заходів системного і великомасштабного характеру, щоб уникнути найбільш складних наслідків для російської економіки", - сказав Кудрін.
Він зазначив, що до таких заходів належать і зниження податків, і зокрема, державної кредитної підтримки, капіталізація як підприємств, так і фінансових інституцій.
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