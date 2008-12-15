Профспілка просить партії не "примазуватись" до акцій протесту

До запланованих на 17 і 23 грудня акцій протесту політичні партії ніякого відношення не мають.

Про це в інтерв`ю УНІАН заявив перший заступник голови ЦК Профспілки металургів і гірників України Сергій КОМИШЕВ, коментуючи заяву народного депутата від Партії регіонів Олександра ЄФРЕМОВА. (У понеділок, 15 грудня, ряд ЗМІ розповсюдили заяву О.ЄФРЕМОВА про початок на цьому тижні акцій протесту у зв`язку з погіршенням економічної ситуації в Україні - УНІАН).

С.КОМИШЕВ нагадав, що рішення про акції протесту було ухвалене минулого тижня Федерацією профспілок України. «Профспілка металургів і гірників України як член ФПУ братиме участь у цій акції. 17 грудня акції протесту пройдуть по всій Україні, а 23 грудня - в Києві. Є квоти на участь представників усіх галузевих профспілок України», – сказав він. І додав: «А політики завжди уміли встрибнути на підніжку. Як тільки у нас у Дніпропетровську якийсь шерех – першотравнева демонстрація, яку організовують профспілки, відразу з`являються прапори Партії регіонів, комуністів, соціалістів і так далі».

Як зазначають у ЦК Профспілки металургів і гірників, акції протесту будуть направлені не лише проти нездатності Кабінету міністрів України захистити інтереси трудящих в умовах кризи. «Конкретно ми (Профспілка металургів і гірників - УНІАН) протестуватимемо проти бездіяльності уряду у вирішенні проблем нашої галузі, проти місцевих властей, які піднімають тарифи на комунальні послуги. У нас є претензії до власників, що не виконують свої зобов`язання щодо збереження певних обсягів зарплат. Власники підприємств, згідно з Меморандумом про взаєморозуміння між Кабміном і ГМК, не повинні скорочувати чисельність персоналу, на жаль, вони не дотримуються сьогодні цих вимог. Скорочення вони планують, і планують нахабно», - сказав С.КОМИШЕВ.

За його словами, в містах і районних центрах створені координаційні ради акцій протесту, які займаються їх підготовкою на місцях. “Є про що кричати і чому обурюватися. 23 грудня в Києві очікується 15 тис. чоловік із регіонів України, в їх числі й металурги”, - додав С.КОМИШЕВ.

Відповідаючи на запитання про ступінь готовності працівників підприємств ГМК брати участь в акціях протесту, він зазначив, що «сьогодні планка опущена до такого ступеня, що люди вийдуть на вулиці. Коли зарплата 700 гривень, і за ці гроші потрібно платити за квартиру, їздити на роботу і харчуватися, то далі терпіти вже нема куди».

Як повідомляв УНІАН, 10 грудня голова ЦК Профспілки гірників і металургів України Володимир КАЗАЧЕНКО повідомив про те, що Федерація профспілок України планує в грудні проведення масових акцій протесту проти скорочення на підприємствах робочих місць і зарплат.

За його словами, 17 грудня акції пройдуть у великих промислових центрах країни, а на 23 грудня запланована масова маніфестація в Києві.

В.КАЗАЧЕНКО зазначив, що профспілки мають намір вимагати від властей країни і власників захистити інтереси тих, що працює в період світової фінансової кризи.

Серед інших важливих вимог учасників майбутніх акцій – «припинення свавілля банків щодо підприємств і громадян і забезпечення безперешкодного отримання зарплат, пенсій, вкладів», «скасування грудневих цін на природний газ, встановлення на період кризи мораторію на підвищення транспортних тарифів і ЖКГ», сказав він.

За словами В.КАЗАЧЕНКА, у разі ігнорування цих вимог і подальшого зниження рівня життя трудящих, ФПУ має намір удатися до етапу масових трудових конфліктів на всіх рівнях і "більш радикальних методів захисту прав трудящих".