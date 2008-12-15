Право на реалізацію арештованого майна отримали 5 компаній

Право на реалізацію у 2009 році майна, арештованого державною виконавчою службою Міністерства юстиції, вибороло 5 українських компаній: ДАК «Національна мережа аукціонних центрів», ТОВ «ЮНОР», ПП «Нива – В.Ш.», ПП «Спеціалізоване підприємство юстиція» та Українська універсальна товарна біржа.

Відповідні результати тендеру з визначення спеціалізованих організацій–реалізаторів підписав міністр юстиції України Микола ОНІЩУК, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції.

Право на реалізацію майна компанії-переможці отримають до кінця 2009 – початку 2010 року.

Як повідомлялося, заявки для участі у тендері на право реалізації у 2009 році майна, арештованого Державною виконавчою службою Мін’юсту, подало 19 спеціалізованих організацій. Тендер відбувся 27 листопада 2008 року. При розгляді заявок претендентів оцінювалась наявність у компанії кваліфікованих спеціалістів, у тому числі фахівців з питань реалізації нерухомості, оцінки, товарознавців. Визначалася готовність претендента здійснювати реалізацію всього арештованого майна, як ліквідного, так і неліквідного. А також перевірялася решта умов, що закріплені Положенням про умови та порядок проведення тендерів з визначення спеціалізованих організацій для реалізації арештованого державними виконавцями майна, – наявність приміщень для зберігання майна, транспорту, відсутність боргів перед Мін’юстом за реалізацію конфіскату в попередні періоди тощо.

За інформацією, протягом 10 місяців 2008 року на реалізацію спеціалізованим організаціям було передано арештованого майна на суму 795 млн. 679 тис. 644 грн. Реалізовано протягом року було майна на суму 144 млн. 195 тис. 431 грн. Знято майна з продажу у встановленому законом порядку протягом року на суму 291 млн. 015 тис. 165 грн. Станом на 1 листопада 2008 на реалізації в спеціалізованих торгівельних організаціях знаходився залишок арештованого державними виконавцями майна на суму 292 млн. 306 тис. 749 грн.

Для порівняння, у 2007 році на реалізації перебувало арештованого майна на суму 746 млн. 307 тис. 974 грн. Реалізовано протягом року було майна на суму 215 млн. 122 тис. 055 грн. Знято майна з продажу у встановленому законом порядку протягом звітного періоду на суму 182 млн. 224 тис. 395 грн. Залишок майна, який знаходився на реалізації станом на 1 січня 2008, становив 314 млн. 481 тис. 377 грн.