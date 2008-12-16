Як підвищити безпеку пацієнтів і відвернути лікарські помилки?

Єврокомісія пропонує шляхи покращення безпеки пацієнтів і попередження лікарських помилок.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у схваленому вчора Комюніке Єврокомісії для Європарламенту та Ради ЄС, а також пропозиціях до рекомендацій Ради ЄС.

“Безпека пацієнтів є наріжним каменем охорони здоров’я високої якості”, - заявила з цього приводу комісар ЄС з питань охорони здоров’я Андрулла ВАССІЛІУ.

Комюніке передбачає створення системи дослідження і повідомлення про лікарські помилки в країнах – членах ЄС, включення теми безпеки пацієнтів в освітні та тренінгові програми для лікарів, надання пацієнтам достатньої інформації щодо ризиків і питань безпеки. Крім того, Єврокомісія вважає за необхідне, щоб країни-члени створили систему обміну кращим досвідом з попередження лікарських помилок.

За даними Єврокомісії, на сьогодні від 8% до 12% пацієнтів страждають від лікарських помилок, пов’язаних із інфікуванням новими інфекціями, неправильними чи пізніми діагнозами, хірургічними помилками тощо.