Британський фунт стерлінгів знецінився на 25%

Зворотній бік фінансової кризи. Французи та бельгійці користуються знеціненням британського фунту та приїжджають до Англії на різдвяний шопінг. Вартість британського фунту стерлінгу впритул наблизилася до євро, передає 5 канал.

З початку року одна з найдорожчих валют світу втратила в ціні 25 відсотків. Фінансисти кажуть - час, коли євро дорівнюватиме фунту - не за горами. Через це кількість британських туристів у світі сильно скоротилася. Однак є зворотній бік медалі - чимало європейців тепер вільніше почуваються у Великій Британії. Адже за ті самі гроші тепер можуть дозволити собі набагато більше.

У Євросоюзі вже давно агітують британців приєднатися до зони євро, проте консервативні острів`яни не бажають міняти свою валюту на континентальний євро.