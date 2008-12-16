Британський фунт стерлінгів знецінився на 25%
До Англії на різдвяний шоппінг
Зворотній бік фінансової кризи. Французи та бельгійці користуються знеціненням британського фунту та приїжджають до Англії на різдвяний шопінг. Вартість британського фунту стерлінгу впритул наблизилася до євро, передає 5 канал.
З початку року одна з найдорожчих валют світу втратила в ціні 25 відсотків. Фінансисти кажуть - час, коли євро дорівнюватиме фунту - не за горами. Через це кількість британських туристів у світі сильно скоротилася. Однак є зворотній бік медалі - чимало європейців тепер вільніше почуваються у Великій Британії. Адже за ті самі гроші тепер можуть дозволити собі набагато більше.
У Євросоюзі вже давно агітують британців приєднатися до зони євро, проте консервативні острів`яни не бажають міняти свою валюту на континентальний євро.