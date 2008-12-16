Частина Києва знову сидить без води (список вулиць)

У Києві проводяться роботи по ліквідації аварії на трубопроводі з холодною водою.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС у м. Києві, сьогодні, 16 грудня, року о 01.00 відбувся прорив трубопроводу діаметром 600 мм на вул. Новоконстянтинівська, 75 (дільниця «Водоводи»).

З 07.00 відключено подачу води по вулицям Фрунзе, Констянтинівська, Юрківська, Нижньоюрківська, Оболонська, Щекавицька, Введенська, Ярославська, Боричів Тік, Фролівська, Сагайдачного, Набережно-Лугова, Контрактова площа, Братська, Хорива, Сковороди, Межигірська, Іллінська, Борисоглібська, Турівська, Тульчинська, Поштова площа.

Внаслідок чого без води залишилось: житлові будинки – 328; дитячі заклади – 8; середні школи – 4; лікарні – 2; поліклініка – 1; заводи та підприємства – 16; державні установи – 15.

Ремонтні роботи проводять 2 бригади РЕВС №3. Ситуація знаходиться під контролем КМДА та Головного управління МНС України в м. Києві.

Наразі, тиск в трубопроводі складає 1,5 атмосфери. Прогнозується завершення робіт та відновлення постачання води за 2 години.