Готівковий долар доріс до 8,5 гривень

Середній курс долара в комерційних банках Києва досяг 8,05/8,50 грн., євро – 10,90/11,50 грн.

Згідно з інформацію, розміщеною на офіційних сайтах комерційних банків, на сьогодні встановлено такі курси гривні до долара:

«ПриватБанк»: долар США – 8,10/8,20 грн., євро – 11,00/11,40 грн.;

«Укрсоцбанк»: долар США – 8,10/8,60 грн., євро – 11,00/11,90 грн.;

«Украгазбанк»: долар США – 8,10/8,60 грн., євро – 10,90/11,83 грн.;

«Родовід Банк»: долар США – 7,90/8,50 грн., євро – 10,75/11,75 грн.;

«Ощадбанк»: долар США – 8,00/8,40 грн., євро – 10,50/11,50 грн.;

«Укрексімбанк»: долар США – 8,05/8,35 грн., євро – 10,8756/11,33 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні становить: 1 долар США - 7,6538 грн., 1 євро - 10,340284 грн.

Довідка УНІАН. Із 2 грудня 2008 р. Нацбанк постановою №408 скасував обмеження на готівковому валютному ринку.

Обмеження на валютному ринку у вигляді граничного відхилення курсу купівлі-продажу готівкової валюти від офіційного курсу НБУ на рівні 1,5% і обмеження маржі на рівні 3% було введено Національним банком постановою №319 у листопаді та жовтні ц.р. відповідно.