ОПЕК скоротить видобуток нафти

Організація країн - експортерів нафти (ОПЕК) на своєму черговому засіданні 17 грудня оголосить про скорочення видобутку нафти на два мільйони баррелів за добу. Таку заяву зробив міністр нафтової промисловості Саудівської Аравії Алі аль-Нуаймі (Ali al-Nuaimi), повідомляє агентство AFP. У середині цього року добовий видобуток нафти ОПЕК перевищував 30 мільйонів барелів за день.

У вересні й жовтні ОПЕК вже двічі зменшувала квоти на виробництво нафти, щоб стримати падіння цін на неї. Востаннє видобуток сировини була скорочений на 1,5 мільйона барелів за добу.

Падіння цін на нафту на світових ринках було викликане світовою фінансовою кризою, через яку сповільнилися темпи зростання економіки і знизилися об`єми споживання сировинних товарів. Якщо у середині 2008 року вартість бареля нафти досягала рекордних 147 доларів, то в грудні - впала нижче 45 доларів. На думку ОПЕК, ідеальною ціною на нафту є 70-90 доларів за баррель.

Лента.ру