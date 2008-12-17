Мерія Херсона перейде на 4-денний робочий тиждень

Виконком Херсонської міськради ухвалив рішення перевести співробітників мерії Херсона на 4-денний режим роботи, скоротивши при цьому фонд оплати праці чиновників не менше ніж на 10%.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалено сьогодні.

Рішення передбачає перехід на нову схему оплати та скорочений робочий тиждень із 1 грудня 2008 р., а також на весь 2009 р. Також у рішенні передбачається, що скорочення фонду оплати праці не торкнеться керівних співробітників мерії. Водночас керівному складу планується на 50% скоротити посадові надбавки.

Також рішенням передбачено скорочення на 50% витрат чиновників на транспорт і мобільний зв`язок, і заборона на відрядження за кордон за рахунок бюджетних коштів.

Як уточнили в прес-службі мерії Херсона, рішення набере чинності після підписання його мером Херсона Володимиром САЛЬДО.