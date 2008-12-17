Міжбанк перетворився на юрбу панікерів - експерти

Інтервенції Національного банку на міжбанківському валютному ринку не зарадили падінню гривні. Незалежні експерти вважають політику Нацбанку непослідовною та радять відмовитися від нереалістичних прогнозів, які дезорієнтують учасників ринку.

Міжбанківський ринок перетворився на юрбу панікерів, які не вірять прогнозам Національного банку, кажуть учасники валютного ринку. Водночас чимало банкірів визнають, що макроекономічних підстав для різкого падіння гривні нема. Директор Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Ігор Бураковський вважає невдалі інтервенції Нацбанку наслідком непослідовності його політики. Адже навесні НБУ прогнозував, що долар не коштуватиме більше п’яти з половиною гривень. А минулого тижня обіцяв зупинити курс на рівні семи з половиною гривень за долар: «Зафіксувати валютний курс навряд чи вдасться. Тому в найкращому випадку, що ми можемо зробити, це, очевидно, «здувати» якісь пікові коливання. Але це непроста технологічна задача». Ідея віце-прем’єра Григорія Немирі прив’язати курс гривні не до долара, а до євро, на думку Бураковського, потребує вивчення. Експерт не виключив, що оптимальним було би встановлення залежності гривні до обох головних світових валют.

Німецька хвиля