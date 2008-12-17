На Луганщині горить шахта
09:47, 17 грудня 2008Суспільство
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Гірників вивели на поверхню
Вчора о 21.10 у місті Суходільськ Краснодонського району Луганської області на шахті „Суходільська-Східна” ВАТ „Краснодонвугілля” на глибині 915 м було виявлено задимлення та пожежу.
Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, на момент виникнення пожежі, причина якої встановлюється, у шахті працювали 273 гірники, які своєчасно були виведені на поверхню. Жертв і постраждалих немає.
Станом на 7.00 сьогоднішнього дня на підприємстві тривають роботи з ліквідації пожежі. Зокрема, встановлюються перемички та проводиться часткове затоплення ділянки силами шести гірничорятувальних відділень Мінвуглепрому. Ситуація перебуває під контролем Головного облуправління МНС.
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