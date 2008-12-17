Долар узяв планку дев'ять

Сьогодні вранці на готівковому валютному ринку продовжилося швидке падіння гривні. Станом на 9.00 в багатьох обмінних пунктах за американський долар просять вже 9 гривень, а за євро – 12,5-12,7 гривень.

Середній курс купівлі долара склав 8,4333 грн., продажу – 8,9278 грн . Євро купувався в середньому по 11,5167 грн., продавався – по 12, 5667 грн.