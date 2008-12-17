Долар узяв планку дев'ять
10:07, 17 грудня 2008Суспільство
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Євро – 12,5-12,7 гривень
Сьогодні вранці на готівковому валютному ринку продовжилося швидке падіння гривні. Станом на 9.00 в багатьох обмінних пунктах за американський долар просять вже 9 гривень, а за євро – 12,5-12,7 гривень.
Середній курс купівлі долара склав 8,4333 грн., продажу – 8,9278 грн . Євро купувався в середньому по 11,5167 грн., продавався – по 12, 5667 грн.
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