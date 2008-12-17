Залізничні квитки прив'яжуть до євро і швейцарського франка

Тарифи на проїзд в потягах у країни далекого зарубіжжя будуть прив`язані до євро, а в держави СНД і Балтії (країни близького зарубіжжя) - до швейцарського франка.

Це передбачено наказом Міністерства транспорту і зв`язку України «Про затвердження тарифів на перевезення пасажирів і багажу залізничним транспортом в міжнародному сполученні Схід-Захід», що набув чинності 14 грудня.

Для розрахунків застосовується курс євро до гривні, оголошений Національним банком України на передостанній день кожного місяця. Застосовується даний курс з 1 числа кожного місяця. У разі значного підвищення (зниження) курс може враховуватися частіше, але не більше чотирьох разів на місяць. Значним коливанням курсу вважається відхилення на 2-2,5% від оголошеного минулого разу.

Як повідомляє прес-служба Міністерства транспорту і зв`язку, новий графік і нові тарифи для міжнародного сполучення (окрім сполучення з державами СНД і Балтії) вводяться (або підтверджуються ) щорічно в другу неділю грудня. З 14 грудня тарифи підвищені тільки у вагонах другого класу в середньому на 15%.

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