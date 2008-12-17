Прапор України на найвищій вершині В’єтнаму та Індокитаю (фото)

Команда Посольства України в Соціалістичній Республіці В’єтнам на чолі з Послом України Іваном Довганичем здійснила успішне сходження на найвищу гірську вершину Індокитайського півострову – гору Фансіпан (3143 м).

Як повідомляє сайт Посольства,на вершині були підняті прапори України та В’єтнаму. Незважаючи на складну топографію гори, українська команда виконала програму сходження та спуску з вершини у стислі терміни протягом двох діб.

Успішний вихід українських дипломатів на пік Фансіпан став резонансною подією, яка широко висвітлюється у ЗМІ В’єтнаму, оскільки за всю історію сходжень вперше на «Дах Індокитаю» піднялася команда посольства на чолі з послом.