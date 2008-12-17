Долар на міжбанку пнеться вгору

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 8,3550/8,5350, на 11.00 ціни зросли до 8,5300/8,7700 грн.

Як повідомили УНІАН у фінансовій компанії «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2960/0,3050, а на 11.00 ціни піднялися до 0,3040/0,3170.

У Росії курс долар-рубль упав, на 11.00 встановився на рівні 27,5134 (-0,1035).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,4163/65, на 11.00 знизилися до 1,4099/1,4101.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 11,8190/12,0940, на 11.00 ціни пішли вгору - 12,0225/12,3705.