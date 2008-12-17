Ще 8 українців опинилися в полоні у піратів

За повідомленням Посольства України в Республіці Кенія, 16 грудня ц.р. в Аденській затоці піратами захоплене судно „Bosphorus Prodigy” турецької компанії „Isko Marine Shipping company” під прапором Антигуа.

Згідно з інформацією британського військового аташе у Найробі, яка згодом була підтверджена Посольством Туреччини в Кенії, до складу членів екіпажу згаданого судна входять 8 громадян України та 3 громадян Туреччини, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України.

Посольству України в Туреччині та Генеральному Консульству України в Стамбулі дано доручення взяти справу на особливий контроль, вжити невідкладних заходів з метою встановлення контакту з судновласником та максимально сприяти якнайскорішому звільненню заручників.

Справа перебуває на особливому контролі в Посольстві України в Кенії та в Департаменті консульської служби.