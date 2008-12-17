У Донецьку тиск газу впав до критичної позначки

Комунально-комерційне підприємство "Донецькміськтепломережа" заявляє про різке падіння тиску газу в системі теплопостачання міста Донецька до критичної позначки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі підприємства, у середньому по місту тиск газу в трубопроводах впав удвічі, в окремих випадках – майже втричі. Унаслідок падіння тиску в окремих районах міста вже виникли складнощі з подачею теплової енергії та гарячої води споживачам. Крім того, підвищився ступінь небезпеки експлуатації об`єктів теплопостачання – котельних і теплопунктів.

У прес-службі наголосили, що газопостачальні організації поки що не надали "Донецькміськтепломережі" жодних пояснень різкого падіння тиску газу.

Фахівці міської тепломережі не виключають, що в разі продовження падіння тиску в газопроводах такими темпами, менш як за добу аварійна автоматика відключить устаткування на котельних, і місто залишиться без тепла та гарячої води.

Як повідомляв УНІАН, 16 грудня Донецький міський голова Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО закликав жителів міста заплатити за опалення та гарячу воду. Про це мер Донецька сказав сьогодні на прес-конференції. «Найголовніше питання, яке стоїть перед містом і перед населенням міста зараз — це розрахунки за споживання енергоносіїв і, насамперед, за тепло та гарячу воду», - заявив О.ЛУК’ЯНЧЕНКО.

Він додав, що «на сьогодні нам потрібно в грудні забезпечити оплату за спожитий газ населенням у розмірі 49 млн. грн., але станом на 15 грудня, на жаль, було сплачено тільки 14 млн. грн.».

Звертаючись до жителів міста з проханням сплатити послуги тепломережі, О.ЛУК’ЯНЧЕНКО зазначив, що «цього енергоносія (газу – УНІАН) немає в Україні, ми його закуповуємо в Росії, і тому жодних компромісів…».

«Щоб уникнути ось тих ситуацій (відключень гарячої води й опалення - УНІАН), які відбулися в Києві, Львові, нам треба розрахуватися», - сказав мер.