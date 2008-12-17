Зовнішній борг України доріс до 105 млрд. доларів

Валовий зовнішній борг України в січні-вересні 2008 року виріс майже вдвічі, або на 50,9 млрд. дол., зокрема, за липень-вересень - на 7,425 млрд. дол., і на 1 жовтня 2008 року становив 105 млрд. дол.

Про це сказано в повідомленні, оприлюдненому на сайті Національного банку України.

Згідно з повідомленням, зовнішній борг сектора державного управління за січень-вересень збільшився на 1,259 млрд. дол. – до 14,153 млрд. дол.

Зовнішній борг органів грошово-кредитного регулювання країни збільшився на 0,745 млрд. дол. - до 0,135 млрд. дол.

Зовнішній борг українських банків збільшився майже втричі - з 14,089 млрд. дол. до 42,117 млрд. дол. Водночас обсяг короткострокових зобов`язань виріс на 6,419 млрд. дол., до 12,884 млрд. дол.; довгострокових – на 21,609 млрд. дол., до 29,233 млрд. дол.

Зовнішній борг українських банків за липень-вересень виріс на 3,684 млрд. дол.

Зовнішній борг інших секторів за перші дев`ять місяців поточного року виріс на 19,633 млрд. дол. – до 44,339 млрд. дол.

Як повідомляв УНІАН, 27 листопада ц.р. директор в суверенній аналітичній групі Fitch Ендрю КОХУН під час конференції Fitch Ratings «Україна в умовах світової фінансової кризи» заявив, що Fitch Ratings прогнозує середньорічний рівень інфляції 2008 року на рівні 25%, а державний борг України прогнозується на рівні 13,1% ВВП 2008 року, 2009 року – 28,5% ВВП.

За прогнозами Fitch, сальдо поточного рахунку платіжного балансу України 2008 року буде на рівні -7% ВВП, 2009 року -3% ВВП.

Зовнішній борг країни за підсумками поточного року прогнозується на рівні 67,3% ВВП, 2009 року – 84,6%.

Fitch прогнозує, що рівень золотовалютних резервів України за підсумками 2008 року становитиме 38,4 млрд. дол., 2009 року – 36,4 млрд. дол.