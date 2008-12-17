Бюджет-2009 у Тимошенко відклали на потім

На сьогоднішньому засіданні Кабінету Міністрів України не розглядали питання про затвердження проекту державного бюджету на 2009 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив після засідання уряду міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ.

Він сказав, що було ухвалено рішення перенести розгляд документа на наступне засідання уряду.