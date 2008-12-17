Онопенко здав депутатам суддю, у якого знайшли мішки з грішми

Голова Верховного Суду України Василь ОНОПЕНКО вніс на розгляд Верховної Ради України подання Генеральної прокуратури України про надання згоди на арешт судді Львівського апеляційного адміністративного суду Ігоря ЗВАРИЧА.

Таке рішення прийнято відповідно до статті 126 Конституції України, статті 13 Закону України «Про статус суддів» та статті 218 Регламенту Верховної Ради України, повідомили УНІАН у прес-службі ВСУ.

Підставою для подання є розслідування Генеральною прокуратурою України кримінальної справи щодо І.ЗВАРИЧА, яку було порушено 2 грудня 2008 року.

"Як зазначається у поданні Генеральної прокуратури, в ході досудового слідства встановлено, що І.ЗВАРИЧ, працюючи суддею Львівського апеляційного адміністративного суду та займаючи адміністративну посаду голови вказаного суду, у жовтні 2007 року одержав від гр. І.І.ЗАЛІЗНОГО хабара у розмірі 100 тисяч доларів США за виконання дій з використанням свого службового становища та наданої йому влади судді в інтересах третіх осіб", йдеться в повідомленні ВСУ.

7 грудня 2008 року І.ЗВАРИЧУ пред’явлено обвинувачення у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара в особливо великому розмірі).

Допитаний 7 грудня 2008 року при пред’явленні обвинувачення І.ЗВАРИЧ відмовився відповідати на запитання слідчого та давати показання по суті пред’явленого обвинувачення, зазначено в поданні Генеральної прокуратури.

Незважаючи на це, вина І.ЗВАРИЧА у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України, доведена, стверджують у Генеральній прокуратурі, і в даний час підтверджується зібраними у справі доказами.

7 грудня 2008 року І.ЗВАРИЧУ у присутності його захисників запобіжним заходом було обрано підписку про невиїзд із місця постійного проживання. Було попереджено й про те, що в разі порушення підписки про невиїзд запобіжний захід може бути змінений відповідно до ст.151 Кримінально-процесуального кодексу України на більш суворий.

З 3 грудня І.ЗВАРИЧ перебував на стаціонарному лікуванні у медичному центрі «Богдан» та ДЗ «Клінічна лікарня ДТГО «Львівська залізниця». У ніч на 12 грудня 2008 року, І.ЗВАРИЧ самовільно покинув лікарню, повідомляє Генеральна прокуратура, залишивши в палаті лікарні записку, в якій визнавав факти отримання хабарів.

За місцем постійного проживання І.ЗВАРИЧ відсутній, місце його перебування на даний час невідоме. Таким чином, обвинувачений І.ЗВАРИЧ ухиляється від слідства і своїми діями перешкоджає встановленню істини у справі (гл.13 КПК України).

12 грудня 2008 року у справі винесено постанову про оголошення розшуку обвинуваченого І.ЗВАРИЧА.

На підставі викладеного та враховуючи тяжкість злочину, у вчиненні якого обвинувачується суддя І.ЗВАРИЧ, з метою запобігання його спробам ухилитися від слідства і суду, перешкодити встановленню істини у кримінальній справі та продовжити злочинну діяльність і внесено подання Генеральної прокуратури про надання згоди на затримання та арешт (взяття під варту) судді Львівського апеляційного адміністративного суду І.ЗВАРИЧА.

Голова Верховного Суду України В.ОНОПЕНКО, розглянувши надані матеріали, підтримав дане подання і вніс його на розгляд Верховної Ради України, повідомили у прес-службі ВСУ.

За Конституцією України (ст. 126), згоду на затримання чи арешт судді до винесення судом обвинувального вироку надає Верховна Рада.

На посаду судді Львівського апеляційного адміністративного суду І.ЗВАРИЧ призначений безстроково відповідно до Постанови Верховної Ради України від 9 лютого 2006 року №3432-ІV. Президент України своїм Указом від 20 листопада 2006 року №988/2006 призначив його на адміністративну посаду голови вказаного суду строком на п’ять років. Указом Президента України від 4 жовтня 2007 року №946/2007 «Про відзначення державними нагородами України юристів» І.ЗВАРИЧУ присвоєно почесне звання «Заслужений юрист України».

Як повідомляв УНІАН, 2 грудня проти голови Львівського апеляційного адміністративного суду І.ЗВАРИЧА Генеральною прокуратурою України було порушено кримінальну справу за хабарництво в особливо великих розмірах. Під час обшуків на місцях роботи і помешкання голови суду та шести суддів Львівського апеляційного адміністративного суду працівники СБУ та Генпрокуратури вилучили 1 млн. доларів США і 2 млн. грн.

Сам І.ЗВАРИЧ заявляв, що «кримінальну справу проти нього сфабриковано».

9 грудня на прес-конференції І.ЗВАРИЧ, зокрема, заявив: "Мільйон доларів США, який був вилучений у мене вдома, – це не хабар, це мої особисті гроші, які я позичив у свого товариша для будівництва власного будинку". За словами І.ЗВАРИЧА, «ще у 1993 році я отримав земельну ділянку біля Львова. Для її забудови позичив 1,9 млн. доларів США у свого товариша Володимира КОСЕНКА. Частину з цих грошей я використав, детальні записи про те, на що пішли ці гроші, містилися в зошиті, який лежав вдома на моєму столі, і який також було вилучено".

Також І.ЗВАРИЧ заявив, що в одному з мішків із грошима, які були вилучені в його кабінеті, були гроші, якими гості «посівали» в кабінеті І.ЗВАРИЧА під час відкриття приміщення суду в червні цього року, і він їх планував «віддати церкві».