Торги на міжбанку завершилися в діапазоні 9,3-9,6 грн/дол

Торги на міжбанківському валютному ринку завершилися в діапазоні 9,3-9,6 грн/дол. Згідно з даними компанії "ІнтерБІзнесКонсалтинг" торги по євро завершилися в діапазоні 13,06-13,49 грн/євро. НБУ виходив на міжбанк з продажем долара за курсом 7,66 грн/дол.

Відкрилися торги по долару зростанням котирувань – 8,35-8,53 грн/дол., торги по євро відкрилися в діапазоні 11,82-12,09 грн/євро.

Нагадаємо, 16 грудня торги на міжбанківському валютному ринку завершилися в діапазоні 8,3-8,385 грн/дол. Торги по євро завершилися в діапазоні 11,36-11,49 грн/євро.