МВФ погіршив прогноз ВВП України на 2009 рік до мінус 5%

Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз ВВП України на 2009 рік до рівня мінус 5%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив керівник Головної служби соціально-економічного розвитку Секретаріату Президента Роман ЖУКОВСЬКИЙ.

За його словами, такий прогноз МВФ зробив два дні тому.

«МВФ оновив свої прогнози, і два дні тому ми отримали інформацію, що вони роблять апдейт, і в них уже цифра мінус 5% (прогноз ВВП - УНІАН)», - повідомив Р.ЖУКОВСЬКИЙ.

Він зазначив, що Секретаріат Президента погоджується з таким прогнозом за підсумками року.

Як повідомлялося, МВФ прогнозував падіння української економіки 2009 року на 3% після очікуваного зростання на 6% поточного року.

МВФ також прогнозує, що інфляція 2009 року знизиться до 17% з 25,5%, очікуваних поточного року.