"Ватний" скандал: у Харкові викладач пише вірші про "Л/ДНР", українців називає "окупантами" (фото)

Про це свідчать пости на її сторінці в соціальній мережі, передає NewsRoom.

Крім викладання студентам економічної теорії, 41-річна жінка пише вірші про "ополченців Донбасу" та "українську агресію". Крім того, Владислава Броницька виступає прихильником російської агресії й активно поширює фейки терористів.

Так, наприклад, лише за 13 січня 2017 року на її сторінці опубліковано два матеріали із звинуваченнями "укрокарателів" - в обстрілі Дебальцевого, а також нібито у вбивстві та зґвалтуванні дівчини з Красногорівки.

Свою антиукраїнську позицію Владислава Броницька висловлює досить давно - в 2014 році вона була активною учасницею проросійських мітингів, давала інтерв'ю російським телеканалам про "бандерівців у Харкові", а також писала вірші про "сатанинський Євромайдан" і "нацистський збрід".

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Тим не менш, незважаючи на явно антидержавну позицію, жінка не тільки залишається на волі, але й працює з молоддю. Незважаючи на внесення в базу "Миротворця" як "сепаратистки" й "активної учасниці проросійських мітингів", Владислава Броницька продовжує викладати у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого, пише вірші про батальйон Мозгового й отримує "поетичні нагороди" від росіян. І продовжує бажати українцям смерті.

В юридичній академії про викладача-сепаратиста знають і зараз вирішують, чи продовжувати з нею трудову угоду.

"Університет у жодному разі не підтримує її позицію. Зараз Владислава Броницька працює на 1/4 ставки, веде пари на одному з факультетів. Можна говорити про те, що її доступ до студентів обмежений. 30 червня 2017 року у неї закінчується контракт, ми вивчаємо всі факти, в тому числі і позицію в соцмережах, і будемо приймати рішення", - повідомив проректор з навчальної роботи Юрій Барабаш.