Фондові ринки Європи закрилися різноспрямовано

Фондові ринки Європи за підсумками торгів в середу, 17 грудня, змінилися різноспрямовано на тлі стриманого ставлення інвесторів до дій Федеральної резервної системи США, яка знизила базову процентну ставку до рекордно низького рівня 0-0,25%, передає РІА «Новости» з посиланням на агентство Bloomberg.

На час закриття торгів:

- британський індекс FTSE 100 зріс на 0,35% - до 4324,19 пункта;

- німецький DAX знизився на 0,3% - до 3241,92 пункта;

- французький CAC упав на 0,46% - до 4708,38 пункта.

FTSE 100 (Financial Times Stock Exchange 100 Index) - основний фондовий індекс Великої Британії, розраховується за котируваннями акцій 100 британських компаній з максимальною ринковою капіталізацією, зважених за ринковою капіталізацією.

CAC 40 (Cotation Assistee en Continu) - основний біржовий індекс Франції, розраховується як середньозважене за капіталізацією значення цін акцій 40 найбільших компаній.

DAX 30 (Deutscher Aktienindex) - основний фондовий індекс Німеччини, розраховується як індекс прибутковості акцій 30 найбільших компаній (за ринковою капіталізацією).