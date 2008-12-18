Central European Media Enterprises Ltd. (CME) заявила сьогодні про досягнення попередньої домовленості щодо купівлі акцій у міноритарних парнерів в українському телеканалі «Кіно». CME також повідомила про запуск внутрішнього департаменту продажу реклами в межах Студії «1+1» - каналу компанії в Україні. Про це повідомляє "Главред".

Наразі CME належить 60,4% акцій кожного з українських телеканалів - «Кіно» та «Сіті». Решта 39,6% належить холдингу «Главред-медіа» («Главред») та ще одному міноритарному партнерові. «Кіно» - це розважальний телеканал з покриттям у 55% загальнонаціональної аудиторії, що забезпечується локальними ліцензіями, а «Сіті» – культурно-розважальний канал, що транслюється в Київській області.

За договором, CME отримає 100% пакет акцій у телеканалі «Кіно» в обмін на передачу «Главреду» свого пакету акцій у телеканалі «Сіті» та 10 млн. дол. готівкою. Додатково, CME придбає 10% акцій «Главреду» в одного з акціонерів за 12 млн. дол.

Очікується, що трансакції будуть завершені в лютому 2009 року, після закінчення дью-ділідженс (перевірки фінансового стану) «Главреду», узгодження та здійснення остаточного договору трансферу, а також переліцензування каналу «Кіно» з огляду на зміну власника.

CME також повідомила про створення внутрішнього департаменту продажу реклами в рамках Студії «1+1», який продаватиме рекламу на каналах компанії. Тому Студія «1+1» розриває свій договір із сейлз-хаузом Video International.

Загальна вартість реструктуризації операцій із продажу реклами складатиме приблизно 10 млн. дол.

Адріан СИРБУ, президент та виконавчий директор CME, заявив: «Можливість отримати стовідсоткове право власності у каналі «Кіно» - ключове для реалізації нашої стратегії в Україні та нашої здатності конкурувати за допомогою багатоканальної моделі. Стовідсоткове володіння каналом «Кіно» забезпечить нам повний контроль та дозволить інтегрувати «Кіно» до діяльності «Студії 1+1». Ми зможемо скористатися синергетичними ефектами від спільного програмування та оперативної діяльності двох каналів, що посилить наші позиції на українському ринку. Запуск внутрішнього департаменту продажу реклами в межах «Студії 1+1» приведе нашу діяльність в Україні у відповідність із іншими ринками, на яких ми присутні».

Довідка УНІАН. CME – бродкастингова компанія, котра володіє провідними телекомпаніями у семи країнах Центральної та Східної Європи із сукупною кількістю населення близько 97 мільйонів. Телеканали CME розташовані у Болгарії (TV2 та Ring TV), Хорватії (Nova TV), Чеській Республіці (TV Nova, Nova Cinema, Nova Sport та MTV Czech), Румунії (PRO TV, PRO TV International, Acasa, PRO Cinema, Sport.ro та MTV Romania), Словаччині (TV Markнza, Nova Sport та MTV Czech), Словенії (POP TV та Kanal A) та Україні (Студія 1+1, Студія 1+1 International, Кіно та Сіті). Акції CME продаються на біржі NASDAQ та на Празькій фондовій біржі під кодом CETV.