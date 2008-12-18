Експерт вважає, що банки будуть покарані за жадібність

На валютному ринку нині грає не населення, а вузьке коло професійних учасників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам віце-президент і інвестиційний керівник Foyil Asset Management Ukraine Дмитро МОШКАЛО.

«На цьому ринку грає не населення, а хтось інший. Грає вузьке коло профучасників», - сказав він.

На його думку, зміцнення долара на рівні вище 8 грн., найімовірніше, призведе до низки банкрутств у банківському секторі, а наступного року - і в реальному секторі. За словами Д.МОШКАЛА, «якщо ситуація з курсом не стабілізується найближчим часом, а найімовірніше, цього вже не відбудеться, під питання буде поставлено існування фінансової системи України».

«Банки буде покарано за ту жадібність, яку вони виявляли», - сказав Д.МОШКАЛО. На його думку, саме банки відповідальні за той «розгін цін», який відбувався в Україні останнім часом.

Як повідомляв УНІАН, 18 грудня на міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 9,2500/9,6500, до 11:00 ціни виросли до 9,5000/9,9000, а до 12:00 відкотилися до 9,3000/9,6500.