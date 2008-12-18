Затулін судиться з СБУ: Наливайченко сміливий тільки вдома

16:47, 18 грудня 2008
Суспільство
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Засідання призначене на 30 грудня

Тверський районний суд м. Москви 30 грудня по суті розгляне позов депутата Державної думи РФ, директора Інституту країн СНД Костянтина ЗАТУЛІНА до в.о. голови Служби безпеки України Валентина НАЛІВАЙЧЕНКА з вимогою спростувати звинувачення в порушенні українського законодавства, які стали причиною для встановлення заборони на в`їзд К.ЗАТУЛІНА до України.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Інституту країн СНД у Москві.

Повідомляється, що сьогодні в Тверському райсуді Москви пройшла підготовка до судового розгляду у даній справі.

«У ході зустрічі суддя призначив на 30 грудня на 10.00 дату судового засідання – розгляд справи по суті», - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що К.ЗАТУЛІН, а також представник газети «Известия» приїхали до суду й брали участь у передсудовій зустрічі. Відповідач – В.НАЛИВАЙЧЕНКО – до суду не з`явився.

К.ЗАТУЛІН заявив: «Відмовляючись від явки до суду або направлення до нього своїх представників – а СБУ офіційно представлена в штаті Посольства України в Росії – пан НАЛИВАЙЧЕНКО демонструє своє ставлення не до ЗАТУЛІНА, а до російського суду».

«Між іншим, у 2006 році я виступив ініціатором розгляду заборони на мій в`їзд у суді України й пройшов за рік усі кола українського судочинства. Я не вважав, що маю право ігнорувати встановлену українськими законами процедуру, хоч і не тішився надією щодо дійсного правосуддя в Україні. В.НАЛИВАЙЧЕНКО сміливий тільки вдома, коли справа стосується розправи над людьми, які живуть в Україні, сміливий в українському суді, заляканому СБУ, де він може дозволити собі перекручувати факти й займатися підміною понять», - заявив К.ЗАТУЛІН.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада К.ЗАТУЛІН заявив, що має намір подати судовий позов до В.НАЛИВАЙЧЕНКА за звинувачення в порушенні українського законодавства, що стало причиною для заборони йому в`їжджати на територію України.

«Пан В.НАЛИВАЙЧЕНКО збрехав зовсім недавно в інтерв`ю російській газеті «Известия», сказавши, що мовляв, я порушував українське законодавство, й СБУ вірно вчинила й довела це в суді, коли забороняла мені в`їзд в Україну», - сказав він.

К.ЗАТУЛІН просить суд зобов`язати В.НАЛИВАЙЧЕНКА дати в «Известиях» спростування й стягнути з нього 4 млн. руб. Ці кошти депутат має намір направити на підтримку російських шкіл в Україні.

У жовтні В.НАЛИВАЙЧЕНКО в інтерв`ю газеті «Известия» заявив, що, на думку СБУ, К.ЗАТУЛІН порушив закон про правовий статус іноземця. «В ньому прописано норму поваги до законодавства, мови та народу. Ми двічі доводили в суді, що ЗАТУЛІН справді здійснював протиправні дії», – пояснив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Він також вкотре заявив про відсутність «чорних списків» для громадян РФ в Україні. За словами В.НАЛИВАЙЧЕНКА, СБУ приймає не списочні, а одиничні рішення, забороняючи іноземцям – і не тільки росіянам – в`їзд в Україну.

 

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