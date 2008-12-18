Сенатор США: Україна краде газ

Сенатор-республіканець, віце-голова комітету Сенату США у міжнародних справах Річард ЛУГАР вважає, що потрібно посилити переговори для вирішення питання з неплатежами України за російський газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у прямому ефірі радіо «Эхо Москвы».

«Дуже важливо, щоб кожен із нас, включаючи США, постарався знайти мирне вирішення цієї проблеми. Україна краде газ, німці й поляки страждають від цього, виходить жахлива ситуація. Це нехороша дипломатія – заохочувати такі речі», - сказав Р.ЛУГАР.

«Я розумію, що проблема існує, й я вважаю, що треба серйозні переговори вести з цього питання. Вони допоможуть», - підкреслив він.

Сенатор зазначив, що проблема неплатежів із боку України стала «щорічною подією». На його думку, Україна «хоче не жорстку ціну, а гнучку, плаваючу ціну на газ».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 грудня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявив, що Україна вже почала розраховуватися за газ, закачаний у підземні сховища, і найближчим часом завершить цей процес. За словами Президента, Україна повністю розрахується за газ, який вона закачала в підземні сховища протягом літа й осені. В.ЮЩЕНКО нагадав, що цей газ був закачаний як ресурс для забезпечення газом України на початку 2009 року.

Президент повідомив, що 17 грудня о 23.00 було здійснено перший платіж у розмірі 800 млн. дол., і найближчим часом буде закумульовано ще близько 200 млн. дол. Таким чином, сказав він, «1 мільярд доларів буде направлено для розрахунків за газ, який було закачано як сезонна потреба».

Разом із тим у «Газпромі» заявили, що часткове погашення Україною боргу за російський газ не виключає можливості припинення поставок газу з 1 січня 2009 року.

Представник «Газпрому» Сергій КУПРІЯНОВ заявив, що Україна погасила заборгованість тільки за жовтень, а платежі за листопад, грудень плюс штрафні санкції – «ми ці гроші не побачимо».