У Тимошенко підрахували, яким має бути курс долара

В уряді вважають, що курс долара в Україні на сьогоднішній день має бути на рівні 6,5-7 грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила журналістам сьогодні на брифінгу прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО.

Вона зазначила, що курс долара на сьогоднішній день не має ніяких політичних підстав. «Максимум, що може бути на тлі кризи, – це 6,5-7 грн., це за нашими розрахунками уряду... Не більше», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО, наголосивши, що будь-яке нове керівництво НБУ зможе повернути курс до економічно і фінансово виправданих меж.

«Якщо це зроблено не буде, то у нас будуть тяжкі наслідки для економіки. Я не хочу уточнювати які, але я вірю, що із сьогоднішнього дня Національний банк почне ставити курс на місце і припинить на цьому заробляти мільярди зі своєю бандою», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.