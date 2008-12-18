НБУ вчора продав «Нафтогазу» $800 мільйонів зі своїх резервів

Вчора Національний банк України продав НАК «Нафтогаз Україна» зі своїх резервів 800 млн. доларів США за офіційним курсом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова ради Національного Банку України Петро ПОРОШЕНКО на прес-конференції у четвер.

За його словами, метою цієї операції стало запобігання надмірному попиту на міжбанку через вихід «Нафтогазу» з купівлею валюти.