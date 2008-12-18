Банк "Надра" відповів Тимошенко

З огляду на заяви окремих політиків, які звучать останнім часом, керівництво банку «Надра» звертається до Президента України, Кабінету Міністрів і Верховної Ради з проханням не втягувати банк «Надра» в політику. Про це йдеться в оприлюдненій сьогодні заяві прес-служби банку.

«Надра» не є політичною структурою. Це комерційний банк, який вже понад 15 років надає фінансові послуги населенню і реальному секторові економіки», – йдеться в заяві.

Згідно з наданою інформацією, на сьогодні у банка «Надра» стабільний фінансовий стан і він виконує свої зобов`язання перед клієнтами.

Нагадаємо, сьогодні на прес-конференції прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що «все, що пов`язане сьогодні з падінням курсу гривні, це спеціальні спекулятивні операції, які плануються на валютному ринку України, організовуються за підтримки НБУ і деяких банків України».

За словами Ю.Тимошенка, уряду з великими труднощами вдалося одержати інформацію, яка в багатьох інших країнах є публічною.

Зокрема, вона повідомила, що з 1 жовтня цього року НБУ здійснює емісію – по суті, друкування грошей. За інформацією прем`єра, на сьогодні обсяг такої емісії становить понад 40 млрд. грн. «Ці емісійні гроші повинні були прозоро, абсолютно зрозумілим способом передаватися для комерційних банків, у тому числі і державних банків, для того, щоб покривати ці розриви і виплачувати людям депозити, які знаходяться сьогодні в банках», – сказала Ю.Тимошенко.

Натомість, за її даними, розподіл цих 40 млрд. грн. серед комерційних банків відбувалося таким чином, що головні фінансові потоки були зосереджені в окремих банках, «які входили в систему побудови масштабних спекулятивних операцій з курсом гривні».

«Я можу назвати кілька банків, але на одному хочу зупинитися», – сказала вона.

Ю.Тимошенко зазначила, що з 40 млрд. 275 млн. грн. певна сума мала бути спрямована і на реальний сектор економіки, але майже одна п`ята частина грошей була спрямована на «банк-банкрот, який був викуплений за мізерні гроші». Ю.Тимошенко зазначила, що це банк «Надра».

За її даними, одна п`ята з 40 млрд. грн. ішла до банка «Надра», і потім банк викуповував валюту за курсом Нацбанку, який завжди був нижчий ринкового.

«Є ще кілька банків, які проводили такі операції, по суті справи, банк, який був придбаний практично за 600 млн. доларів, одержав фінансові ресурси, емітовані Національним банком, на суму 7 млрд. 100 млн. грн», – сказала Ю.Тимошенко і зазначила, що «відкат, а власне, хабарі, становив від 3% до 7% загальної суми фінансів, яка виділялася Нацбанком окремому банкові».

Як нагадала Ю.Тімошенко, за банком «Надра» «сьогодні стоять ФІРТАШ і Секретаріат Президента», і для того, щоб вони заробили більше, «нині треба обрушити курс долара, і сьогодні в таких спеціальних банках, у тому числі і в «Надра», майже мільярд доларів лежать і чекають того моменту, коли гривня впаде і стане найдешевшою, яку тільки можна одержати в цій ситуації. Як тільки гривня впаде, такі банки викинуть на ринок валюту і відбудеться заплановане зміцнення гривні».

За словами Ю.Тимошенко, тільки на одній операції банк «Надра» заробить 0,5 млрд. дол.