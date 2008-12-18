Суд дозволив взяти під варту голову Броварської держадміністрації

Києво-Святошинський суд сьогодні ввечері виніс постанову про взяття під варту голови Броварської районної державної адміністрації і ще трьох чиновників, які намагалися отримати 42 млн. доларів хабара за сприяння у виділенні земельних ділянок загальною площею 76 га і були затримані при отриманні “першого траншу” хабара в 11 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, таким чином, суд задовольнив подання Генеральної прокуратури України, яка наполягала на обранні запобіжного заходу у вигляді арешту.

Відповідно до чинного законодавства, чиновники перебуватимуть під вартою на час слідства.

Як повідомляв УНІАН, 16 грудня міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО повідомив, що днем раніше співробітники Управління по боротьбі з організованою злочинністю в Київській області спільно з працівниками Генеральної прокуратури України затримали голову Броварської райдержадміністрації Миколу ДІДЕНКА, в.о. начальника управління земельних ресурсів РДА, його заступника та двох помічників, які намагалися отримати хабар у розмірі 42 млн. доларів США.

За словами міністра, це злочинне угруповання протягом 2005-2008 років займалося шахрайськими діями, пов’язаними з виготовленням службової документації щодо незаконного перерозподілу земельних ділянок.