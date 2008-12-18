Стан європейських економік не дає інвесторам оптимізму

Фондові торги в Європі закрилися 18 грудня 2008 р. різноспрямованою зміною провідних індексів на тлі розпродажів акцій нафтогазових і металургійних компаній. Нафтові котирування в Нью-Йорку сьогодні показали рівень нижче 38 дол./бар. - востаннє ф`ючерси на нафту марки Light Sweet торгувалися на такому рівні влітку 2004 р. На цьому фоні знизилася вартість акцій найбільших європейських нафтокомпаній: французької Total SA - на 3%, португальської Galp Energia - на 4,2%, британської BP - на 2,5%. Котирування акцій найбільшою в світі гірничорудної компанії ВНР Billiton впали на 3,1% через падіння цін на мідь, свинець і нікель на Лондонській біржі металів.

Чергова порція невтішних повідомлень про стан європейських економік зумовила інвесторський песимізм в банківському секторі. Зокрема, сьогодні стало відомо, що індекс ділових настроїв IFO в Німеччині знизився в грудні 2008 р. до мінімальних за чверть століття значень. Акції найбільшого банку Франції BNP Paribas подешевшали на 3,6% на тлі труднощів при запланованій купівлі бельгійських активів Fortis. Минулого тижня бельгійський суд заблокував операцію між BNP і урядом Бельгії на підставі того, що акціонерам Fortis не було надане слово при вирішенні майбутнього компанії. Папери французького Societe Generale втратили в ціні 2%, після того, як RBS знизив прогноз за вартістю акцій SocGen.

Найбільш відчутним падінням котирувань "візначився" сьогодні один з найбільших у світі рітейлерів - французька компанія Carrefour. Її впали на 7,4% після того, як компанія знизила прогноз за основними фінансовими показниками за 2008 рік.

Натомість помітний зросли котирування німецького промислового концерну Siemens і англо-нідерландського концерну Unilever, які виготовляють продукти харчування і побутову хімію. Акції Siemens подорожчали на 3,7%, папери Unilever закрилися в плюсі на 3,4%.

За підсумками торгів 18 грудня 2008 р.:

- британський індекс FTSE 100 підвищився на 6,47 пункта (+0,15%) - до 4330,66;

- німецький DAX - на 48,02 пункта (+1,02%) до 4708,38;

- французький CAC 40 знизився на 7,77 пункта (-0,24%) - до 3234,15;

- швейцарський SMI - на 33,15 пункта (-0,60%) до 5515,05;

- амстердамський AEX зріс на 2,12 пункта (+0,86%) до 249,88;

- загальноєвропейський індекс FTSEEurofirst спустився на 1,41 пункта (-0,17%) до 827,12.

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