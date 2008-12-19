Вартість нафти впала до 36 доларів

Вартість бареля нафти на Нью-йоркській товарній біржі NYMEX 18 грудня впала на 9 відсотків, досягнувши рекордної позначки в 36 доларів, передає Лента.ру з посиланням на Reuters.

Більш того, уточнює агентство, протягом торгів січневі ф`ючерси на нафту марки WTI спускалися до 35,98 долара за барель, проте наприкінці сесії зафіксувалися на позначці в 36,22 долара. Таке падіння, вважають аналітики, може тривати й далі, оскільки в розпал фінансової кризи попит на нафту неухильно знижується.

Нагадаємо, що в середу 17 грудня Організація країн - експортерів нафти (ОПЕК) прийняла рішення про скорочення видобутку нафти державами, що входять в картель, на 2,2 мільйона барелів на добу порівняно з вереснем 2008 року. Таке рішення ОПЕК мало стимулювати зростання цін на сировину, чого, втім, поки що не відбулося.

Біржова сесія 18 грудня, передає агентство France Presse, також закрилася зниженням основних фондових індексів.

Індекс Dow Jones втратив за підсумками торгів 219,35 пункта (2,49 відсотка), високотехнологічний Nasdaq спустився на 26,94 пункта (1,71 відсотка), а показник широкого ринку Standard & Poor`s 500 - на 19,07 пункта (2,11 відсотка).