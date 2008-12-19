Порошенко: Рада НБУ пропонує стабілізувати гривню

Рада Національного банку України запропонувала низку дій, які, на думку членів ради, повинні стабілізувати курс національної валюти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова ради Національного банку України Петро ПОРОШЕНКО на прес-конференції в четвер.

Зокрема, пропонується відновити обов`язковий продаж валютної виручки, а також скоротити терміни її повернення.

Також рада НБУ пропонує обмежити обсяги валютного кредитування. Зокрема, П.ПОРОШЕНКО вважає, що в нинішній ситуації валютне кредитування фізичних осіб є недоцільним.

За словами П.ПОРОШЕНКА, для розробки в практичній площині цих пропозицій створено робочу групу. Вони будуть оформлені у вигляді законопроектів. Що стосується валютної виручки, щодо обмеження валютного кредитування достатньо буде нормативних актів Національного банку.