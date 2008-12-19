Торги на міжбанку відкрилися падінням долара

Ціни на рубль і євро теж пішли вниз

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися падінням котирувань – 8,5/9,0 грн. Як повідомили УНІАН у фінансовій компанії «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2950/0,3200, котирування по євро-гривні пішли вниз – 12,1110/12,8300. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали - 1,4251/53 (четвер - 1,4452/54). У четвер Нацбанк продавав долари по курсу 8,8700.

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