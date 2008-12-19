Курси валют у комерційних банках Києва

Сьогодні в комерційних банках Києва курс долара в середньому становить 9,00/10,00 грн., євро – 12,00/14,00 грн.

Згідно з інформацією, розміщеною на офіційних сайтах комерційних банків, на сьогодні встановлені такі курси гривні до долара:

«Укрсоцбанк»: долар США – 6,80/9,30 грн., євро – 9,80/12,50 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,80/9,10 грн., євро – 10,90/13,00 грн.;

«Укргазбанк»: долар США – 8,50/9,50 грн., євро – 12,10/13,60 грн.;

«OTP Банк»: долар США – 8,60/8,80 грн., євро – 12,25/12,55 грн.;

«Укрексімбанк»: долар США – 8,05/9,35 грн., євро – 12,00/13,40 грн.

Нацбанк сьогодні знизив офіційний курс гривні на 1 копійку – до 7,8788 грн./дол. США.

Офіційний курс гривня/євро на сьогодні склав 11,515654 грн.

Довідка УНІАН. З 2 грудня 2008 р. Нацбанк постановою №408 відмінив обмеження на наявному валютному ринку.

Обмеження на валютному ринку у вигляді граничного відхилення курсу купівлі-продажу наявної валюти від офіційного курсу НБУ на рівні 1,5% та обмеження маржі на рівні 3% були введені Національним банком постановою №319 у листопаді і жовтні ц.р., відповідно.