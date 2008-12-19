Учора Нацбанк продав на міжбанку 180 млн. доларів

Обсяг інтервенцій Національного банку України на міжбанку 18 грудня склав 180 млн. доларів

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив перший заступник голови Нацбанку Анатолій ШАПОВАЛ.

За його словами, вчора було затверджено порядок виходу НБУ на міжбанк.

“Ви побачите це сьогодні, в понеділок і далі”, - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, учора, 18 грудня, голова Національного банку України Володимир СТЕЛЬМАХ заявив, що НБУ вживатиме жорсткі заходи для стабілізації курсу гривні. Він підкреслив, що Нацбанк виходитиме на ринок з посиленими інтервенціями.

За словами міністра фінансів Віктора ПИНЗЕНИКА, відучора Нацбанк щодня виходитиме на валютні аукціони з фіксованою ціною, вчора з 8,95 грн. за дол., сьогодні – 8,7 грн. за дол. При цьому, сказав В.ПИНЗЕНИК, офіційний курс долара не змінюватиметься. Також він повідомив, що НБУ на постійній основі проводитиме валютні аукціони.

18 грудня на міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 9,2500/9,6500, на 11.00 ціни зросли до 9,5000/9,9000, а на 12.00 відкотилися до 9,3000/9,6500. Перед закриттям цінові рівні знову підвищилися - 9,5500/9,8000.

Сьогодні, 19 грудня, на міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,50/9,00грн., на 11.00 звузився коридор між купівлею і продажем - 8,56/8,72 грн.