Людина Литвина влаштувала чистку у верхівці Держкомзему

Кабінет міністрів України своїм розпорядженням (№1545-р від 17 грудня ц.р.) призначив першим заступником голови Державного комітету України із земельних ресурсів Олеся ІВАЩЕНКА.

Про це йдеться у тексті розпорядження, розміщеному на Урядовому порталі.

При цьому, Кабмін своїми розпорядженнями (№№1543-р, 1542-р, 1541-р) від 17 грудня ц.р. звільнив з посад заступників голови Держкомзему Галину ЯЦИШИНУ, Віктора ПЕТРУКА, Михайла ГАРБУЗА.

Також розпорядженням (№1540-р від 17 грудня ц.р.) з посади першого заступника керівника відомства був звільнений Антон ТРЕТЯК.

Раніше О.ІВАЩЕНКО обіймав посаду начальника Головного управління Держкомзему в Житомирській області.

Як повідомляв УНІАН, Кабмін своїм розпорядженням №1533-р від 17 грудня ц.р. призначив головою Держкомзему Олега КУЛІНИЧА.