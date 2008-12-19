Прогноз погоди від МНС

У зв’язку з переміщенням в Україну активного теплого фронту з південного заходу ввечері 18 грудня та протягом 19 грудня на Правобережжі України утворилася ожеледь, на дорогах ожеледиця, в окремих районах Одеської, Вінницької, Кіровоградської, Житомирської областей сильна ожеледь, діаметром 20-39 мм.

Як повідомили УНІАН в Мiнiстерстві з питань надзвичайних ситуацій, до кінця дня 19 грудня та протягом 20 грудня в Україні, крім західних та східних областей, складні погодні умови зберігатимуться: ожеледь, в Одеській, Кіровоградській, Вінницькій, Черкаській, Житомирській, Київській, Миколаївській, Херсонській областях – місцями сильна ожеледь; на дорогах ожеледиця, в окремих районах налипання мокрого снігу, а у східних, південних областях і в Криму – пориви вітру 15-20 м/с, у Приазов’ї – 25 м/с.