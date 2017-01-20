"Котогаджет" японських винахідників, день народження найстарішої панди та інші новини зі світу тварин (фотопідбірка)

Зокрема, винахідники у Токіо показали спеціальний "котогаджет", за допомогою якої власники тварин тепер зможуть визначити рівень стресу у своїх домашніх улюбленців.

Крім того, 18 січня найстаріша у світі панда відсвяткувала свій 37-й день народження у китайському зоопарку. Цілий день панді дозволили ласувати фруктовим тортом, та, аби іменинницю було помітно здалеку, вдягли на неї корону.

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Також цього тижня пощастило китайській курці Черрі, яку зоозахисники врятували з під ножа. 19 січня для птаха організували святковий обід, метою якого було привернути увагу до веганської кухні у рік Півня.

Не обійшли фотографи стороною і відомого кота Ларрі, який мешкає у офіційній резиденції британського прем'єра. "Урядовий" мишолов на хвилі оголошення сценарію виходу Великобританії в ЄС тепер одягнений в ошийник з британським прапором.