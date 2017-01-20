"Котогаджет" японських винахідників, день народження найстарішої панди та інші новини зі світу тварин (фотопідбірка)

17:16, 20 січня 2017
Суспільство
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Протягом робочого тижня, що минає у світі обговорювалися кілька новин з життя тварин.

Заводчики тримають дитинчат гігантської панди, 20 січня 2017 року
Заводчики тримають дитинчат гігантської панди, 20 січня 2017 року /  © REUTERS
Ручна мавпочка в Індії прив'язана до мотоциклу свого господаря, щоб тваринка не втекла. 16 січня 2017 року
Ручна мавпочка в Індії прив'язана до мотоциклу свого господаря, щоб тваринка не втекла. 16 січня 2017 року /  © REUTERS
Покрита кольоровою ковдрою корова неподалік від Пріштіни, 16 січня 2017 року
Покрита кольоровою ковдрою корова неподалік від Пріштіни, 16 січня 2017 року /  © REUTERS
Політ яструбиної сови в полі біля села Василькова в Білорусі, 16 січня 2017 року
Політ яструбиної сови в полі біля села Василькова в Білорусі, 16 січня 2017 року /  © REUTERS
Собака сидить у візку в Мадриді, 16 січня 2017 року
Собака сидить у візку в Мадриді, 16 січня 2017 року /  © REUTERS
Чоловік скаче на коні через полум'я під час святкування напередодні Дня Святого Антонія, покровителя тварин в Іспанії, 16 січня 2017 року
Чоловік скаче на коні через полум'я під час святкування напередодні Дня Святого Антонія, покровителя тварин в Іспанії, 16 січня 2017 року /  © REUTERS
Ворона сидить на дереві в Києві, 17 січня 2017 року
Ворона сидить на дереві в Києві, 17 січня 2017 року /  © REUTERS
''Урядовий'' кіт Ларрі з британським прапором на нашийнику біля Даунінг Стріт, 10 у Лондоні, 17 січня 2017 року
"Урядовий" кіт Ларрі з британським прапором на нашийнику біля Даунінг Стріт, 10 у Лондоні, 17 січня 2017 року /  © REUTERS
Лебеді в пошуках їжі на замерзлій річці Дунай в Белграді, 17 січня 2017 року
Лебеді в пошуках їжі на замерзлій річці Дунай в Белграді, 17 січня 2017 року /  © REUTERS
Горобинник на дереві в зимовий день у центрі Києва, 17 січня 2017 року
Горобинник на дереві в зимовий день у центрі Києва, 17 січня 2017 року /  © REUTERS
Горобинник на дереві в зимовий день у центрі Києва, 17 січня 2017 року
Горобинник на дереві в зимовий день у центрі Києва, 17 січня 2017 року /  © REUTERS
У Токіо представили гаджет, який допоможе визначити рівень стресу у домашнього вихованця, 18 січня 2017 року
У Токіо представили гаджет, який допоможе визначити рівень стресу у домашнього вихованця, 18 січня 2017 року /  © REUTERS
© REUTERS
Чайки на льоду в морозному Парижі, 18 січня 2017 року
Чайки на льоду в морозному Парижі, 18 січня 2017 року /  © REUTERS
Чайка сіла на тенісний корт під час матчу Australian Open, 18 січня 2017 року
Чайка сіла на тенісний корт під час матчу Australian Open, 18 січня 2017 року /  © REUTERS
Врятована з-під ножа курка Черрі під час святкового обіду, організованого зооактивистами в Китаї, 19 січня 2017 року
Врятована з-під ножа курка Черрі під час святкового обіду, організованого зооактивистами в Китаї, 19 січня 2017 року /  © REUTERS
Два оленя на світанку в Річмонд-парку на південному заході Лондона, 19 січня 2017 року
Два оленя на світанку в Річмонд-парку на південному заході Лондона, 19 січня 2017 року /  © REUTERS
Собака в снігу під час снігопаду в Іспанії, 19 січня 2017 року
Собака в снігу під час снігопаду в Іспанії, 19 січня 2017 року /  © REUTERS
Політ самки павича з засніженій даху недалеко від іспанської Малаги, 19 січня 2017 року
Політ самки павича з засніженій даху недалеко від іспанської Малаги, 19 січня 2017 року /  © REUTERS

Зокрема, винахідники у Токіо показали спеціальний "котогаджет", за допомогою якої власники тварин тепер зможуть визначити рівень стресу у своїх домашніх улюбленців.

Крім того, 18 січня найстаріша у світі панда відсвяткувала свій 37-й день народження у китайському зоопарку. Цілий день панді дозволили ласувати фруктовим тортом, та, аби іменинницю було помітно здалеку, вдягли на неї корону.

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Також цього тижня пощастило китайській курці Черрі, яку зоозахисники врятували з під ножа. 19 січня для птаха організували святковий обід, метою якого було привернути увагу до веганської кухні у рік Півня.

Не обійшли фотографи стороною і відомого кота Ларрі, який мешкає у офіційній резиденції британського прем'єра. "Урядовий" мишолов на хвилі оголошення сценарію виходу Великобританії в ЄС тепер одягнений в ошийник з британським прапором.

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Теги: #тварини#фотопідбірка